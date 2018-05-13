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13 Mayıs 2018 15:44 | Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018 15:49

Bursa'da ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Bursa'da ilk 11'ler belli oldu

BURSASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Bursa Büyükşehir
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Halis Özkahya

BURSASPOR: Harun, Emre Taşdemir, Ertuğrul, Ekong, Aziz Behich, Onur Atasayar, Shehu, Furkan, Yusuf, Batalla, Sow.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Er

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mustafa Akbaş, Durica, Pereira, Novak, Onazi, Bero, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, N'Doye
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: bursaspor


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