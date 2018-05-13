Bursa'da ilk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
BURSASPOR - TRABZONSPOR
STAT: Bursa Büyükşehir
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Halis Özkahya
BURSASPOR: Harun, Emre Taşdemir, Ertuğrul, Ekong, Aziz Behich, Onur Atasayar, Shehu, Furkan, Yusuf, Batalla, Sow.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Er
TRABZONSPOR: Uğurcan, Mustafa Akbaş, Durica, Pereira, Novak, Onazi, Bero, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, N'Doye
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
Kaynak: Ajanslar