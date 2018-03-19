Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan Edebiyat Müzesi açıldı.

Müzede, Nazım Hikmet'ten Yaşar Kemal'e, Orhan Pamuk'tan Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya kadar çok sayıda değerli yazarın el yazmaları ve kişisel eşyaları bulunuyor

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gümüştepe Mahallesi'ndeki müzenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, müzeler kenti olma yolculuğunda üçüncü durağı hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Nilüfer'i kültür sanat kenti yapmak için 1999'da hedef koyduklarını ve bu doğrultuda önemli mesafe aldıklarını ifade eden Bozbey, "Türkiye'de tek bir yazara ya da isme adanan müzeler var ama Edebiyat Müzesi, özellikle Türk edebiyatına geniş bir çerçeveden bakan, kapsamıyla anlayışıyla koleksiyonundaki yüzlerce yazara ait parçayla Türkiye'de alanındaki ilk ve tek müzedir. Edebiyat Müzesinde, yazın tarihine belge olan ve zamana aktarılan edebiyat dünyasının tüm izlerini bulacaksınız. Sözcüklerin, art arda dizilirken yaşamı anlattıkları, yaşam buldukları ve yaşama rehberlik ettikleri dünyamızda, zihnimizde iz bırakan cümleler burada, müzeyi gezenleri karşılayacak." diye konuştu.

Bozbey, şair ve yazarların çok özel eser ve eşyalarının da müzede sergilendiğini dile getirerek, "Burayı ziyaret edenler şair ve yazarların yaşamlarına tanıklık edecek. Yine şair ve yazarların fotoğraf ve biyografileri, kitap tutkunlarının dokunurken heyecan duyacakları ilk baskı ve imzalı eserlerle buluşacaksınız. Edebiyat Müzesi, Türk edebiyatının hafızası ve belgeliği olmasının yanı sıra düzenlenecek sergiler, şair ve yazarlar adına basılan pul ve ilk gün zarflarıyla Bursa'da yaşayan edebiyatçıların da kendilerine yer bulduğu dinamik ve yaşayan bir yer olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Doğan Hızlan'dan Edebiyat Müzesine övgü

Müzenin açılışına katılan Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı Fahri Aral da Nilüfer Belediyesine edebiyat dünyasında yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Gümüştepe'nin kendisini çok etkilediğini söyleyen Aral, bu tür ortamları çok seven Yazar Çetin Altan'ı hatırladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Bozbey, Aral, Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı Gökhan Cengizhan ve PEN 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan'a Nilüfer'in sembolik anahtarını hediye etti.

Ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Bozbey ve beraberindekiler, Ayşegül Özmen küratörlüğünde hazırlanan müzeyi gezdi. Açılışa katılanlara günün anısına Aziz Nesin, Gülten Akın ve Vedat Günyol adına basılan özel pullar hediye edildi.

Müzede, kendisiyle özdeşleşen papyonunun yanı sıra gözlükleri ve el yazmaları yer alan, eleştirmen, gazeteci, yazar Doğan Hızlan da Edebiyat Müzesinden övgüyle bahsetti. Müzeyi gezen Hızlan, böylesine önemli bir değerin edebiyat dünyasına kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, Nilüfer Belediyesini kutladı.

Açılışa, Nebil Özgentürk, Metin Celal, Oya Uysal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar katıldı.

- Usta kalemlere dair birçok eşya ve eser var

Edebiyat Müzesinde, Behçet Necatgil'in el yazması şiiri, Yaşar Kemal'in şapkası, el yazmaları, Nazım Hikmet'in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar saati gibi çok sayıda yazara ait kişisel eşya ve eserler yer alıyor.

Müzenin mektup odasında Cemal Süreyya'dan Rıfat Ilgaz'a, Atilla İlhan'dan Halet Çambel'e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal, toplamda 800 el yazması mektup ise dijital olarak sergileniyor. Müzede ayrıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor. Yaklaşık 600'e yakın kitabın yer aldığı müzede Boğaziçi Arşivleri ile yapılan iş birliği sonucu bin 180 kataloglama girişi de gerçekleştirildi.