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Bursa'da ''Diriliş'' izdihamı

Bursa'da ''Diriliş'' izdihamı

Saat 16.00'da ise Saltanat Kapı'dan başlayan fetih yürüyüşüne Diriliş Ertuğrul Dizisi'nin oyuncuları damgasını vurdu. Dizide Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun, Sungur Tekin rolündeki Sezgin Erdemir, Aldurrahman Alp’i oynayan Celal Al, Gün Alp’i canlandıran Engin Öztürk ve Aslıhan Hatun karakterini oynayan Gülsim Ali İlhan büyük ilgi gördü. Bursalılar sanatçılarla fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezerken, zabıta ekipleri güvenlik koridoru oluşturdu. Fetih yürüyüşünde mehter takımı, rahvan atları, kılıç kalkan ekipleri, yurtdışından gelen konuklar, yöresel kıyafetli katılımcılar dikkat çekti.
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Güncel 07 Nisan 2018 - 18:05

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