Bursa'da çuval içerisinde ayakları bağlı köpek bulundu

Balıkesir- Bursa karayolu üzerinde ayakları bağlanarak çuvala koyulup yol kenarına bırakılan bir köpek bulundu. Bu belediye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir-Bursa karayolunun 25.km'sinde yaşanan olayda köpek, ayakları bağlanarak çuvalın içine konularak yol kenarına bırakıldı.

VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Balıkesir Büyükşehir sokak hayvanları toplama ekibi olay yerine giderek çuval içinde ki köpeği alarak nöbetçi veterinere götürdü.

Veteriner tarafından yapılan ilk müdahale sonrası köpek Ovaköy’de bulunan sokak hayvanları geçici bakım evine bırakılarak tedavisi sürdürüldü.

Kaynak: Ajanslar