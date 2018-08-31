Bursa'da cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'da, cami avlusuna gelen kalabalık grup, husumetli olduğu bir kişiyi tekme tokat darbedip bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camisi’nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Nuri Ö. cami avlusunda bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada, husumetli olduğu kişiler olay yerine 2 otomobille geldi.

CAMİ AVLUSUNDA SALDIRDILAR



Nuri Ö.’nün yanına giderek bir süre konuşan 6 kişi, aniden Nuri Ö.’ye tekme tokat saldırarak darbetmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan Nuri Ö. kendini korumaya çalışırken şahıslardan biri tarafından birçok yerinden bıçakladı. Nuri Ö., yere yığılmasına rağmen darbedilmeye devam edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR



Nuri Ö.’yü birçok yerinden bıçaklayarak darbeden kişiler, ayırmaya çalışan vatandaşların da üzerine yürüdükten sonra otomobillere binerek olay yerinden uzaklaştı. Şahısların uzaklaşmasının ardından olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapıldığı Nuri Ö., sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ö.'nün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Ajanslar