Bursa’da bir otopark görevlisini bıçakla kovaladılar

Bursa’da bir otopark görevlisinin bıçakla kovalandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde hastaneye gelen aile aracı otoparka bırakmak istedi.

PARK PARASI İÇİN KAVGA ETTİLER



Otopark görevlisi Ş.G. (40) park parasını peşin istedi. Fakat acelesi olduklarını söyleyen aile parayı daha sonra vereceklerini belirtti. Otopark görevlisi parayı almakta ısrar edince iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, ailenin 3 erkeği bıçaklarla otopark görevlisi Ş.G. yi kovalamaya başladı.



KAFEYE SIĞINDI



Korkup kaçan park görevlisi 100 metre ileride bulunan bir kafeye sığındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçakları alarak tarafları sakinleştirirken şüphelileri gözaltına aldı. Darbedildiği için hastanede tedavi olan Ş.G. ise taburcu edildi.

Kavga anları ise olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: Ajanslar