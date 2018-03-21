Bursa bir evde patlama

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu yıkıldı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.

Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada evde bulunan Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralandı.

Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Geldi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Devlet Hastanesindeki Bora ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güner'in tedavisi sürüyor.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.