Bursa-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 ölü 12 yaralı var!
Bursa-Ankara karayolunda, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.
Mezit 7 mevkisinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve bir minibüs ile çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ekipler, ölen kişinin sıkıştığı araçtan çıkarılması için çalışırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kaza nedeniyle Ankara-Bursa karayolunun, Bursa'ya gidiş yönü trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan araçların iş makineleriyle kaldırılmasına çalışılıyor.
Kaynak: Ajanslar