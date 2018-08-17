Bursa-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 ölü 12 yaralı var!

Bursa-Ankara karayolunda, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

Mezit 7 mevkisinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve bir minibüs ile çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ekipler, ölen kişinin sıkıştığı araçtan çıkarılması için çalışırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU



Kaza nedeniyle Ankara-Bursa karayolunun, Bursa'ya gidiş yönü trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların iş makineleriyle kaldırılmasına çalışılıyor.

Kaynak: Ajanslar