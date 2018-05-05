Bursa AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Bursa AK Parti aday adayları tam liste...
24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.
İşte AK Parti Bursa aday adayları listesi...
1 ABDULLAH KARADAĞ
2 ADEM DEMİREL
3 ADNAN KURTULUŞ
4 AHMET AVCI
5 AHMET SAYIM
6 AHMET ER
7 AHMET DEMİRHAN
8 AHMET ARİF BÜYÜKASLAN
9 AHMET BERAT GÜLAYAN
10 ALİ ARİFOĞLU
11 ALİ TOMBAŞ
12 ALİ YAZICI
13 ALİ KOÇ
14 ALİ SARUHAN
15 ALİ ORKUN GEDİK
16 ALİRIZA ALTUNEL
17 ALP CENK ARSLAN
18 ALPASLAN YILDIZ
19 ARİF ÇELENK
20 ARİF BEKİR DANGAÇ
21 ATİLLA ÖDÜNÇ
22 AYDIN KESKİN KADIOĞLU
23 AYŞE NEŞE TÜREYENGİL
24 AYŞEGÜL MİTMİT
25 AYŞEN TAŞKIN
26 AYŞENUR SEVİM
27 BAHATTİN YILDIZ
28 BAŞAK KILIÇ
29 BAYRAM YAĞIZ
30 BELGİN GÖK
31 BENNUR KARABURUN
32 BURAK MALKIR
33 BURCU YARAN
34 BÜLENT TEMELLİ
35 BÜLENT BÜKE
36 BÜLENT HAMDİ CİNGİL
37 CAHİT AL
38 CAN AHMET VURAL
39 CELAL ÇİÇEK
40 CELİL ÇOLAK
41 CEMALETTİN TORUN
42 CEMİL TEKİN
43 CEMİL YAŞAR AYDIN
44 CENGİZ KAYA
45 CENK TUNÇSİPER
46 CENNET CANKILIÇ
47 CİHAT ÇİNİ
48 ÇİĞDEM CEYHAN
49 DAVUT GÜRKAN
50 DİLEK DURAK
51 DİNÇER AKYEL
52 DURMUŞ AYVAZ
53 EBRU AHU
54 EFEKAN DURHAN
55 EFKAN ALA
56 EKREM ALBAYRAK
57 ELİF SERBEZ
58 EMEL İYİZAMAN OKUTAN
59 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
60 EMRULLAH AKÇAY
61 ENVER ÜN
62 ENVER YENİÇERİ
63 ENVER KARAKOÇ
64 ERARSLAN POLAT
65 ERCAN MUTİ
66 ERDAL AKKAYA
67 ERDAL TÜRKOĞLU
68 ERDİN TOPAL
69 ERDİNÇ ACAR
70 ERDOĞAN ÖZGÜLTEKİN
71 ERGÜN EFENDİOĞLU
72 ERHAN ERDEM
73 ERKAN YILMAZ
74 EROL EKŞİ
75 EŞREF DEĞERLİ
76 FAHRETTİN KESKİN
77 FAİK GÜLER
78 FARUK COŞKUN
79 FARUK AKTAŞ
80 FARUK ANBARCIOĞLU
81 FARUK ÇELİK
82 FARUK KASIM DOĞAN
83 FATİH AKDOĞAN
84 FATİH ÖREN
85 FATİH ÇATAK
86 FATMA SAİME ERDÖNMEZ
87 FATOŞ ŞAHİNTÜRK
88 FİDE KORKMAZER
89 FİKRİ PALA
90 FUNDA TANIL
91 FURKAN AKIN
92 GENÇAY YILMAZ
93 GIYASETTİN BİNGÖL
94 GÜLTEN KAPICIOĞLU
95 HABİBE ORAL
96 HABİBE AJDEROĞLU
97 HAKAN YAVUZ
98 HAKAN ÇAVUŞOĞLU
99 HAKAN ULUSU
100 HAKAN ÖZELİF
101 HAKKI ÜÇÜNCÜ
102 HAKKI PEHLİVAN
103 HALİDE SERPİL ŞAHİN
104 HALİL ÇAKIR
105 HALİL İBRAHİM ŞAHBAZ
106 HALİL İBRAHİM ÖZGERİŞ
107 HALİS KOÇ
108 HALİT TURGUT
109 HALİT ŞEFİKOĞLU
110 HAMZA TÜRK
111 HAMZA BAKAY
112 HASAN DEMİR
113 HASAN KARABACAK
114 HASAN DURMAYAZ
115 HASAN DURSUN
116 HASAN KILIÇ
117 HASAN ÇEPNİ
118 HATİCE KÖSECİK
119 HATİCE KÜBRA GÖNDER
120 HAYRİYE ÖRGÜN
121 HULUSİ KARAKUŞ
122 HÜDAYİ YAZICI
123 HÜSEYİN ÖZÇELİK
124 İBRAHİM DIRAKMAN
125 İBRAHİM GÜLER
126 İBRAHİM TOPRAK
127 İLKER KARAMAN
128 İRFAN KOÇ
129 İSMAİL KÜÇÜK
130 İSMAİL SAĞLAM
131 İSMAİL AYDIN
132 İSMAİL ÖZKAN
133 İSMET MESTAN
134 İSMET SU
135 JANSEREY PEKER ÖZENÇ
136 KAMURAN ÇELİK
137 KIVANÇ CAKALIOĞLU
138 KİYASETTİN ÇAY
139 KURBAN GÜNEŞ
140 KÜBRA BAYRAK
141 LEVENT ÇELİK
142 MAHMUT AYDIN
143 MAHMUT TÜRKÜN
144 MAHMUT ÇAKMAK
145 MAHMUT ASYA
146 MAHMUT CELAL ÖZMEN
147 MEHMET YURTTUTAN
148 MEHMET FİDAN
149 MEHMET AYDEMİR
150 MEHMET DEMİR
151 MEHMET KARAMANLI
152 MEHMET TUNÇAK
153 MEHMET DURSUN
154 MEHMET KAPTAN
155 MEHMET EMİN EKİNCİ
156 MEHMET EMRE FENCİOĞLU
157 MEHMET HİLMİ ACAR
158 MEHMET TANER EKE
159 MEHMET ZAFER AYTAN
160 MERT ALTIN
161 MERTER MUTLUTÜRK
162 MESBAH DEĞİRMEN
163 MESUT YEŞİL
164 MİNE YAMANLAR
165 MUAZZEZ YİĞİT
166 MUHAMMED ERDOĞAN
167 MUHAMMED KARAMAN
168 MUHAMMED ÜNVER
169 MUHAMMED TAYYAR TÜRKEŞ
170 MUHAMMET GÜMÜŞSOY
171 MUHAMMET ALTOPRAK
172 MUHAMMET FATİH HAFIZOĞLU
173 MUHAMMET MAŞALLAH AKIN
174 MUHAMMET MÜFİT AYDIN
175 MUHSİN GİRGİN
176 MURAT ÇAKIR
177 MURAT ÇAKIR
178 MURAT GÜÇYILMAZ
179 MURAT EROL
180 MUSA ŞEŞKA
181 MUSA TÖRÜN
182 MUSAB ABDULLAH ADALAN
183 MUSTAFA AVŞAR
184 MUSTAFA KAYA
185 MUSTAFA BEKTAŞ
186 MUSTAFA YILDIRIM
187 MUSTAFA YILDIZ
188 MUSTAFA ESGİN
189 MUSTAFA SANSA
190 MUSTAFA CAMCI
191 MUSTAFA ÇETİN
192 MUSTAFA KARAGÖZ
193 MUSTAFA DEMİR
194 MUSTAFA YAVUZ
195 MUSTAFA AKARSU
196 MUSTAFA EREN
197 MUSTAFA SABRİ YILDIRIM
198 MUTLU AYDOĞDU
199 MUTLU BALKAN
200 MÜCAHİT AYAZ
201 MÜHSİN ŞAŞMAZ
202 NACİ YORULMAZ
203 NAİL AYDIN
204 NAZIM MARAL
205 NAZİF AYDIN
206 NECMİ İNCE
207 NEJDET YILMAZ
208 NERMİN POLAT
209 NERMİN YAMAN
210 NESRİN DEMİRKAN
211 NEVİM KANAR
212 NİHAL YILDIRIM
213 NİHAT NASIR
214 NİHAT ÖZTÜRK
215 NİLÜFER KARAKOÇ
216 NURAY YÜZBAŞIOĞLU
217 NUREDDİN ARİF KURTULMUŞLAR
218 NURHAN ALPARSLAN
219 NURİ UĞURLU
220 OĞUZHAN MEHMET ÖTER
221 ORHAN ÖZCÜ
222 ORHAN ÖZKORKMAZ
223 OSMAN İYİGÜN
224 OSMAN MESTEN
225 OSMAN ŞEKER
226 OSMAN KANDARA
227 OSMAN AKBULUT
228 OSMAN İPEKÇİOĞULLARI
229 OSMAN AYYILDIZ
230 ÖMER DEMİRÖZ
231 ÖMER ÖMEROĞULLARI
232 ÖMER BAŞARAN
233 ÖNDER KESKİN
234 ÖNDER DEMİREL
235 ÖZKAN SÖZERİ
236 RABİA KURU
237 RAHMAN TAVLI
238 RAHMİ TURA
239 RASİM BOZKURT
240 RASİM SERİM
241 RECEP GÜNDÜZ
242 RECEP HAKKI ÇAKIR
243 RIDVAN YALÇIN
244 RIFAT BAKAN
245 RUMEYSA ŞAHİN
246 SADETTİN CANGÜL
247 SAVAŞ DEMİR
248 SAVAŞ OTRUŞ
249 SEFER DURMUŞ
250 SELAHATTİN VARDAR
251 SELÇUK YETİM
252 SELDA MERİÇ
253 SELİM YILDIRIM
254 SERKAN IŞIK
255 SERKAN COŞKUN
256 SERPİL AĞRALI
257 SERVET ÇİLESİZ TUĞRUL
258 SEVİL PAMİROL
259 SEYFETTİN SİVRİ
260 SIDDIK EBUBEKİR ASLAN
261 SONER AKSOY
262 SONER ŞAHİN
263 SÜLEYMAN SON
264 SÜLEYMAN RAHMİ ACAR
265 SÜMEYYE ASLAN
266 ŞAMİL GENÇ
267 ŞEHRİBAN BOZKURT
268 ŞENER ÖZTÜRK
269 ŞEREF ERDOĞAN
270 ŞERİFE TANGÜREK
271 ŞİNASİ ÜZÜLMEZ
272 ŞULE YÜKSEL TOPAL
273 ŞÜKRAN MERCAN MİSCİ
274 ŞÜKRÜ KÖSE
275 TAHİR DOLAŞKAN
276 TALHA TEMUR HAN
277 TANER TANKUŞ
278 UMUT TOKER
279 ÜMMÜ EMİNE KARIŞMAN
280 VAHAP YILDIZ
281 VAHDETTİN SEVİM
282 VASİM TOSUN
283 VEDAT ATAR
284 VİLDAN YILMAZ GÜREL
285 VOLKAN KOÇ
286 YASEMİN ÇETİN
287 YASİN SAĞER
288 YAVUZ ÖZDEMİR
289 YUNUS EMRE KOÇDEMİR
290 YÜKSEL ÇATAL
291 YÜKSEL YENİ
292 ZAFER IŞIK
293 ZAFER YILDIZ
294 ZEKERİYA BİRKAN
295 ZEKİ EKER
296 ZELİHA ÖZKAN
297 ZEYNEP HÖÇÜK
298 ZEYNEP ÇOLAK
299 ALİ ÖZBEK
300 EMİR BARİ
301 ZİYA KAYA
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Kaynak: AjansHaber