"Bürokrasinin Görevi İşi Kolaylaştırmaktır"!

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de ekonomi toplantısında konuşuyor...



Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon kurulu Tanıtım Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BU BİR DEVRİM"

Devlette bir işi olan vatandaşın kapı kapı dolaşıp evrak topla zorunluluğunun ortadan kalktığını belirten Yıldırım, "Evrak konusunda da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz. Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim!" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Şirketlerimize, yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlamak bir görevdir.

Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek ülke olarak, millet olarak bundan karlı çıkarız.

İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor, şimdi şirket kurmak bir saati geçmiyor.

Şirket kurmak için illerde, ilçelerde Ticaret Sicil Müdürlüklerine gidilecek, 650 TL'ye şirket kurulabilecek.

Evrak konusunda da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz. Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim!

E-Devlet üzerinden vatandaşın devletle ilgili iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Bu yıl sonundan itibaren vatandaş devlet arası her türlü iş e-Devlet üzerinden yapılacak.

Gerekli dökümanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz.

Geçen yıl iyi niyetle iflas erteleme hakkı getirdik. Kötüye kullanılmaya başlandı, bunu kaldırdık.

İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılması gerekiyor. Bu sayıyı 6'ya indiriyoruz.

Artık ruhsat formunda tek bir imza olacak. Benzer bir kolaylığı yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde yapıyoruz.

Artık her yerde internet erişimi var. Türkiye, AB ortalamasını yakalamış durumda, büyük bir gelişme.

Bir yere baz istasyonu kurulacaki bazen vatandaş istemiyor. Ama bu istasyonların hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ön planda.

Gümrükler 24 saat açık olmalı, gecikmenin bedeli büyük.

Kaynak: AjansHaber