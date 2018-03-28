"Burka Yasağı"ndan Asyalı turistlerle sokak sanatçıları etkilendi

Avusturya'da yaklaşık 6 ay önce yürürlüğe giren yüzün tamamının kamuya açık yerlerde örtülmesini yasaklayan yasa kapsamında yapılan 29 yasal işlemden yalnızca 4'ünün Müslüman kadınların tercih ettiği peçe ve burka gibi kıyafetler nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

Geçen ekim ayında Avusturya genelinde turistler ve ülkede yaşayan yabancı diplomatlar dahil herkesi kapsayacak şekilde güvenlik gerekçesiyle hayata geçirilen yüzün tamamının topluma açık yerlerde kapatılmasını yasaklayan ve "burka yasağı" olarak da bilinen kanunun uygulanması düşündürücü sonuçlar ortaya çıkardı.

İçişleri bakanı bilgi paylaşımında bulunmadı

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) milletvekili Stephanie Krisper, İçişleri Bakanı Herbert Kickl’ın burka yasağının uygulanmaya başlandığı 1 Ekim’den itibaren toplamda ne kadar yasal işlem yapıldığı ve bunların ne kadarının dini nedenlerle yüzünü örtenleri kapsadığı konusunda bilgi paylaşımında bulunmasını talep etti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı konuya ilişkin yalnız iki kişinin gözaltına alındığını ancak istatistik bilgi paylaşamayacağını belirtti.

Tek bir kişiye 4 kez ceza kesildi

Avusturya polisi "burka yasağı" kapsamında yapılan yasal işlemlerin içeriğine ilişkin bilgi vermezken, aylık yayımlanan Profil dergisi Avusturya'nın 9 eyaletinin polis sözcüleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda 6 ayda ülke genelinde 29 yasal işlemin yapıldığı sonucuna ulaştı.

Haberde, 29 yasal işlemin yalnız 4'ünün dini nedenlerle yapıldığı kaydedilirken bir kadının protesto amaçlı giydiği burkayı çıkarmak istememesi üzerine 4 kez yasal işlem yapıldığının altı çizildi.

Böylece dini tercihi bilinmeyen, aktivist olduğu tahmin edilen tek bir kişi burka giydiği gerekçesiyle 4 kez ceza almış oldu.

Haberde, Avusturya polisinin yasayı uygulamakta sorun yaşadığı belirtilirken, birçok polis ve emniyet amirinin uygulamaya yönelik şikayetlerine yer verildi.

Yasanın ülkede uyum sürecine katkı sağlaması öngörülerek çıkarıldığı ileri sürülen haberde, yasal işlemlerin çoğunlukla soğuk hava koşulları ya da sağlık nedeniyle yüzünü kapatan kişilere yönelik gerçekleştiği belirtildi.

Sokak sanatçıları ve Asyalı turistler mağdur oldu

Ülkenin Vorarlberg eyaletinde yasa nedeniyle herhangi bir işlemin yapılmadığı, polis kayıtlarına geçen işlemlerin büyük bir çoğunluğunun başkent Viyana'da gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yüzün tamamının örtülmesini yasaklayan yasanın uygulanmaya başlandığı yarım yıllık zaman diliminde kimi dikkat çekici örneklere de yer verildi.

Buna göre, Uluslararası Viyana Schwechat Havalimanında bir grup Asyalı turist, sağlık nedeniyle taktıkları ağız maskelerini yasak kapsamında çıkartmak zorunda kaldı.

Ayrıca Avusturya Ulusal Bayramında parlamento önünde maske takan bir kişiye yine yasa kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılırken, maske takan sokak sanatçıları ve soğuk nedeniyle yüzünü atkıyla örten vatandaşların burka yasağı kapsamında mağdur edildiği belirtildi.

Avusturya’da burka yasağı olarak bilinen kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan yasa merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) koalisyonunda meclisten geçirilmiş, yasaya aykırı davrananların 150 avroya kadar para cezasına çarptırılması kararlaştırılmıştı.