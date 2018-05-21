Burhan Çakır kimdir? nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Erzincan'dan aday olan Burhan Çakır kimdir?Burhan Çakır Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Burhan Çakır kimdir? nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Burhan Çakır Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Burhan Çakır kimdir?

1969'da Erzincan'da doğdu. Mali müşavir, Atatürk üniversitesi Muhasebe Programı'ndan mezun olduktan sonra Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.



Amatör kulüplerde futbol oynadıktan sonra Erzincanspor Kulüp Başkan Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında TFF Erzincan İl Temsilciliği Futbol İl Tertip Kurulu Başkanlığı'na atandı.



AK PARTİ'de Mali ve İdari İşler Başkanlığı, il Teşkilat Başkanlığı,il Sosyalistler Başkanlığı,il Halkla İşler Başkanlığı ve il Teşkilat Başkanlığı yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Çakır, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kaynak: Ajanshaber