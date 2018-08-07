Burdur'da Gladyatörler şehri konuklarını cezbediyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan ve Gladyatörler şehri olarak da bilinen Kibyra Antik Kenti, devasa anıtsal yapıları ile göz dolduruyor.

Ardıç ve sedir ormanlarıyla kaplı bin 350 metre yüksekliğe kurulmuş, Gölhisar ovasının batı yamacına hakim 2 bin 300 yıllık Kibyra Antik Kenti, 2006 yılında başlatılan arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutuyor.

ZİYARETÇİLERİ HAYRAN BIRAKIYOR



Arkeoloji kaynaklarında 30 bini aşkın piyade ve 2 binin üzerinde atlı askeri birliği ile Türkiye'deki antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin bulunduğu militarist karakteri öne çıkan Kibyra, devasa anıtsal yapıları arasında gezinenleri kendisine hayran bırakıyor.



HEDEF UNESCO KALICI LİSTESİ



Roma ve Bizans mimari geleneği ile yapılmış 10 bin kişilik stadyumu, orkestra bölümü dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiği ile kaplı odeionu (müzik evi), Geç Roma hamamı, agoraları, ana caddesi, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu, yer altı oda mezarları ile 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Kibyra'nın kalıcı listede yerini alması hedefleniyor.

YAZITLARDAN ÖĞRENİLEN YENİ BİLGİ



Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Özüdoğru, Kibyra kazıları sayesinde kentin bölgesinde bir başkent, büyük bir sanayi kenti, güçlü bir ordu ve ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'da tek anlaşma yaptığı kentin Kibyra olduğunu vurgulayan Şükrü Özüdoğru, "Kibyra ve Roma arasında dostluk ve müttefiklik anlaşması yapılıyor. Bu, kentteki yazıtlardan öğrendiğimiz yeni bir bilgi." dedi.







PİŞMİŞ TOPRAKTAN SU BORULARI



Şükrü Özüdoğru, kentin rastgele kurulmadığına işaret ederek önceden tasarlanarak altyapı, kanalizasyon sistemi, ana yolları, caddeleri, resmi kamu yapıları, bin 600 metre yükseklikteki yaylalardan tatlı suyun kapalı sistemle getirildiği, suyun kent içine pişmiş topraktan su borularıyla dağıtıldığı antik bir kent olduğunu anlattı.







"NADİR ANTİK STADYUMLARDAN BİRİ"



Kentin büyük kısmının ayakta olduğunu ifade eden Şükrü Özüdoğru, "Kibyra, 10 bin kişilik stadyuma sahip, Anadolu'daki bu büyüklükte ve bu sağlamlıkta nadir antik stadyumlardan birisi. Üç teras halinde büyük bir çarşı pazarı (agorası) var. 9 bin kapasiteli bir tiyatrosu ve bir de odeion olarak bilinen 4 işlevli müzik-konser salonu, kışlık tiyatro, yargı ve kent meclis binası şeklinde kullanılan kentin en süslü kamu yapısına sahip." diye konuştu.







"GLADYATÖR DÖVÜŞLERİYLE ÜNLÜ"



Şükrü Özüdoğru, kentteki sosyal yaşamda gençlerin beden eğitimine çok önem verildiğini anlatarak, "Gençlerin beden eğitimi aldıkları yapıya gimnazyum ismi veriliyor. Neredeyse hemen her yazıtta bu karşımıza çıkıyor. Bu da bize gösteriyor ki kentin disiplinli bir gençleri eğitme sistemi var. Belki Kibyra'nın askeri yapısının temelinde bu var. Eski Anadolu'nun liman kentleri gibi değil Kibyra, daha militarist bir kent. Bunun yanında Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör dövüşleriyle ünlü bir kent. Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizleri Kibyra'da ele geçmiş. Bunlar Burdur Müzesi'nde sergileniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar