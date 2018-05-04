Burdur AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu.Burdur AK Parti aday adayları tam liste...
24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.
İşte AK Parti Burdur aday adayları listesi...
ARİF ÇAKIR
ATİLLA ATASEVEN
BAYRAM KARADEMİR
BİLAL GÖKMEN
EROL BOZKURT
FERHAT ŞAHİN
HASAN UYSAL
İBRAHİM EKİCİ
İBRAHİM SABRİ UÇAN
İSHAK GÖKSEL
KADİR YAMAN
KAMİL ÖZCAN
MEHMET KAYA
MUHAMMED ABDUSSELAM YAZICI
MUSA ERDOĞAN
MUSA BİLGİÇ
MUSTAFA TAŞTEKİN
OSMAN KARAKAYA
ÖMER ÜNLÜ
RAMAZAN ERSOY
RAMAZAN KASAP
SÜLEYMAN FAKİ
TURAN ÖZÇELİK
UĞUR ALTINDAL
YASİN UĞUR
YUNUS TAŞKESEN
Kaynak: AjansHaber