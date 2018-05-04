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04 Mayıs 2018 17:18 | Son Güncelleme: 04 Mayıs 2018 17:45

Burdur AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu.Burdur AK Parti aday adayları tam liste...

Burdur AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Burdur aday adayları listesi...

ARİF ÇAKIR

ATİLLA ATASEVEN

BAYRAM KARADEMİR

BİLAL GÖKMEN

EROL BOZKURT

FERHAT ŞAHİN

HASAN UYSAL

İBRAHİM EKİCİ

İBRAHİM SABRİ UÇAN

İSHAK GÖKSEL

KADİR YAMAN

KAMİL ÖZCAN

MEHMET KAYA

MUHAMMED ABDUSSELAM YAZICI

MUSA ERDOĞAN

MUSA BİLGİÇ

MUSTAFA TAŞTEKİN

OSMAN KARAKAYA

ÖMER ÜNLÜ

RAMAZAN ERSOY

RAMAZAN KASAP

SÜLEYMAN FAKİ

TURAN ÖZÇELİK

UĞUR ALTINDAL

YASİN UĞUR

YUNUS TAŞKESEN


Kaynak: AjansHaber

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