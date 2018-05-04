Burdur AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu.Burdur AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Burdur aday adayları listesi...

ARİF ÇAKIR



ATİLLA ATASEVEN



BAYRAM KARADEMİR



BİLAL GÖKMEN



EROL BOZKURT

FERHAT ŞAHİN



HASAN UYSAL



İBRAHİM EKİCİ



İBRAHİM SABRİ UÇAN



İSHAK GÖKSEL



KADİR YAMAN



KAMİL ÖZCAN

MEHMET KAYA



MUHAMMED ABDUSSELAM YAZICI



MUSA ERDOĞAN



MUSA BİLGİÇ



MUSTAFA TAŞTEKİN



OSMAN KARAKAYA



ÖMER ÜNLÜ



RAMAZAN ERSOY



RAMAZAN KASAP



SÜLEYMAN FAKİ



TURAN ÖZÇELİK



UĞUR ALTINDAL



YASİN UĞUR



YUNUS TAŞKESEN

Kaynak: AjansHaber