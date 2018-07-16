Burak Yılmaz'ın ameliyat sonrası dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor, sakatlığı sebebiyle takımın Slovenya kampından ayrılan Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğunu ve takıma dönüş süresinin 4-5 hafta olacağını duyurdu.

Trabzonspor, sakatlığı sebebiyle takımın Slovenya kampından ayrılan Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğunu ve takıma dönüş süresinin 4-5 hafta olacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan ilk açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Burak Yılmaz’ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul’da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

İlk açıklamadan saatler sonra Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası Slovenya’daki kampımızdan ayrılarak tedavisi için İstanbul’a giden futbolcumuz Burak Yılmaz ameliyat oldu.

Fulya Acıbadem Hastanesi’nde Prof. Dr. Melih Paksoy’un gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sonrasında oyuncumuz müşahede altına alındı. Burak Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Paksoy, ‘’4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır’’ dedi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz’ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadı. Fulya Acıbadem Hastanesi’nde Burak Yılmaz ile görüşen Başkanımız Ağaoğlu, ‘’Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar