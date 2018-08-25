Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Burak Yılmaz transfer söylentileri hakkında konuştu. Yılmaz, takımında kalmak istediğini ancak transferde her şeyin yaşanabileceğini ifade etti.

Adı hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la anılan milli golcü Burak Yılmaz transferi hakkında açıkamalarda bulundu.

''HİÇBİR YERE GİTMİYORUM''

Takvim gazetesinin haberine göre, Trabzonspor'un başarılı oyuncusu çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Burada mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyor ama zaman ne getirir onu bilmiyorum. Camia ve taraftarımızın içi rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, sizinleyim" ifadesini kullandı.

"BURADA GOL KRALI OLDUM"

Trabzonspor'un kendisini istediği sürece takımda kalacağını vurgulayan Burak, "Ben burada gol kralı oldum. Ben burada Türkiye'nin en iyisi oldum. O nedenle ayrılmak aklımdan asla geçmedi" dedi.

"BEN KALMAKTAN YANAYIM"



Burak Yılmaz buna rağmen transferin bitmesine daha 8 gün olduğunu vurgulayarak, "Beklenmedik şeyler yaşanabilir. Buna bazen kimse engel olamaz. Ancak ben kalmaktan yanayım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar