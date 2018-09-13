Burak Yılmaz Trabzonspor'dan ayrılıyor!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi ayrılıkla sonuçlanacak. Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye ihtarname çeken golcü futbolcuyla yönetim arasında gerginlik yaşanmıştı.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi ayrılıkla sonuçlanacak...

Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye ihtarname çeken golcü futbolcuyla yönetim arasında gerginlik yaşanmıştı.

SÜREKLİ PARA İSTEMESİNİ ANLAYAMIYORUZ



Yaşanan bu gelişmenin ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan bordo-mavili kulüp, "Burak Yılmaz gibi, kulübümüzde şampiyonluk yaşamış, burada 'yeniden' doğmuş ayrıca takım kaptanlığı yapan birisinin -ödemeleri belirli bir denge ve rutine oturtma gayretimize rağmen – sürekli ihtarlar üzerinden parasını talep etmesini anlamlandıramadığımızı vurgulamak isteriz" açıklaması yapmıştı.

SORUN PARA DEĞİL YAKLAŞIMLARI



Yönetim cevap veren Burak ise, "Sorun paramı ödememeleri veya miktar değil, bana olan yaklaşımları. Başkan, 'Beşiktaş ile resmi olarak görüşmedik' diyor ama gerçek şu ki Beşiktaş ile anlaşmışlardı bile. 2.5 milyon euro+Atiba karşılığında beni vermişlerdi. Mesajlar cep telefonumda duruyor. Başkan menajerimi aramış, bu transferin olması için 'Hem Burak hem de sen alacaklarınızdan, yani 1 milyon 400 bin eurodan vazgeçeceksiniz' diyerek zorlamış. Ben böyle bir yaklaşımı hak etmedim. Bu işin sonu ne olur bilemem ama bildiğim bir şey var ki futbolu bırakmayı bile göze aldım.İsterlerse kadro dışı bıraksınlar, umurumda değil" diyerek cevap vermişti.

ÇİN'E DÖNÜYOR



Golcü futbolcunun yaşanan bu kriz sonrası Trabzonspor'da forma giymesi artık çok zor. Bunun bilincinde olan Burak'ın ocak ayında Çin yolunu tutacağı öğrenildi.