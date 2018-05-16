Burak Yılmaz isyan etti!

Burak Yılmaz, Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in açıklamalarına tepki gösterdi.



Trabzonspor'da sakatlığından dolayı dün Almanya'da ameliyat olan Burak Yılmaz, Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Tecrübeli golcü attığı tweet'te; 'Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?' diyerek sosyal medyadan isyan etti.

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Özkan Sümer ne demişti?

Trabzonspor Genel Koordinatörü Sümer: "Burak Yılmaz'ın temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Biz de dıştan bir kısım bilgilerle yetiniyoruz. Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: ajanslar