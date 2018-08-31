Burak Yılmaz iddialara son noktayı koydu!

Beşiktaş'a teklifinden dolayı teşekkür eden Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda kalacağını açıkladı.

Beşiktaş'a teklifinden dolayı teşekkür eden Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda kalacağını açıkladı.

Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben Trabzonspor da kalmayı tercih ediyorum..."





23 GOL ATMIŞTI



Burak Yılmaz geçen sezon bir bölümünü sakat geçirdiği sezonda 23 gol atarak Gomis'in ardından krallık yarışında ikinci olmuştu.