Burak Yılmaz Başakşehir'e!

Medipol Başakşehir yeni sezon öncesi transfer kolları sıvadı..

Devre arasında Barcelona'dan Arda Turan'ı kadrosuna dahil ederek adından söz ettiren İstanbul temsilcisi son olarak yıldız futbolcu Burak Yılmaz'ı da kadroya dahil etmek istiyor.

Arda Turan ile Burak Yılmaz'ın yakın arkadaş olması bu transferin gerçekleşmesinin yakın olduğu ifade edildi.

Kızlarıyla sürekli vakit geçiremediğinden yakınan Burak Yılmaz'ın, Arda Turan'ın devreye girmesiyle Başakşehir'e gelmeye ikna olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın da gündeminde olan ancak siyah beyazlı taraftar ile arası iyi olmayan Burak'ın gergin bir futbol ortamında devam etmek yerine Başakşehir'e sıcak baktığı iddia edildi.