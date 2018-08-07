Burak Özçivit ilk kez açıklamada bulundu!

Tükenmişlik sendromuna yakalandığı için psikiyatri tedavisi gördüğü konuşulan ünlü oyuncu Burak Özçivit, açıklama yaptı.

Burak Özçivit'in bir dönem Meryem Uzerli'nin yaşadığı 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığı ve bu nedenle psikiyatrik tedaviye başladığı konuşulmuştu.

"ZEVK ALMIYORUM"



Oyuncu "Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris'e gittim. Gezmek istedi, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum." dedi.

Tedavi sürecine başlayan Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen’in de destek olduğu ifade edildi.

"YENİ SEZONA HAZIRIM"



Konu hakkında açıklama yapan Burak Özçivit, yeni sezonda ekrana gelecek rolüne motive olduğunu söyledi.

Yakışıklı oyuncu, "Yeni sezona tam motiveyim. Bir sıkıntı yok. Ben Kara Sevda dizisinin ardından 2 sinema filmi çektim. Ardından reklam projesinde oynadım." diye konuştu.

TATİLE ÇIKACAK



Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile yeni sezon anlaşmasının ardından tatile çıkacağını da belirtti.

Kaynak: Ajanslar