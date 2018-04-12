"Burak o karakterde biri değil!"

Rıza Çalımbay, Kayserispor maçında Burak Yılmaz'ın oyuncu değişimine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili, "Orada sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok."dedi,

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazartesi günü Osmanlıspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"BURAK, OYUNCU DEĞİŞTİRİN DİYECEK KARAKTERDE BİRİ DEĞİL"



Çalımbay, Kayserispor maçında Burak Yılmaz'ın oyuncu değişimine müdahale ettiği yönündeki iddialara yönelik bir soru üzerine şunları dedi:

"Orada sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Benim kendi yapım, karakterim, kişiliğim öyle şeye izin vermez. Burak'ta gelip arkadaşlarına müdahale edip onu değiştirin, bunu değiştirin diyecek karakterde biri değil ve bundan kendisi üzülür. Oradaki olay, bizim oyuna alacağımız Uğur'un bir problemi çıktı, oynatmadık. Normalde bizim bundan önceki maçlarda kötü oynamadı. O gün bir karar verdik. Kayserispor karşısında iki tane Okay ya da Uğur gibi oyuncuyla değil de bir tane çabuk oyuncu olması gerekiyor diye düşündük. Deplasmanda oynasak Okay-Uğur olabilir. Uğur ile konuştuk, problemi vardı, Mustafa'ya dedim. O arada sakatlanan Onazi'den haber bekliyoruz. O ara Uğur'u hazır görmediğim için Burak geldi, 'bir an önce oyuncu almamız gerekiyor' dedi. Uğur'a bir daha 'oynayabilecek misin' dedim, oynarım dedi ve girdi. Benim olduğum yerde disiplin ön planda gelir. Benim için en önemli şey takımdır. Olay bu."

"SOSA 1 HAFTA DİNLENEBİLİR"

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Onazi, en az 2 hafta oynayamaz. Okay cezalı, sakatlığı bulunan Batuhan'ın da durumu belli değil. Sosa'nın da problemi çıktı, yarın karar vereceğiz. Belki 1 hafta dinlendirebiliriz. Durica ile Bero hazır, kadroya alacağız. Burak'ın hastalığı var. Takımdan ayrı çalışacak ama maçta yüzde 99 hazır hale gelecek."

"OSMANLISPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Kayserispor ile oynadıkları maçın devre arasında yaptıkları konuşmalar ve taktik değişikliklerle ikinci yarıda mükemmel bir oyun ortaya koyarak sonuca gittiklerini ifade eden Çalımbay, önlerinde Osmanlıspor maçının olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu maç iki takım içinde çok önemli. Bizim yerimizi tam sağlamlaştırmamız için mutlaka bu maçtan iyi sonuçla çıkmamız gerekiyor. Biz takım olarak çok iyi mücadele etmeliyiz. Osmanlıspor, Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele etti. Ligin sonu yaklaşıyor, maçların telafisi yok. Kayserispor maçının ikinci yarısı gibi oynayıp, hatta üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunu yaparsak maçtan istediğimiz sonuçla ayrılabiliriz."

Kaynak: Ajanslar