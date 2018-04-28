"Burada bölücü çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam dağıtırım burayı"

Mardin'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak isteyen HDP'lilere emniyet güçleri izin vermedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP ilçe binası önünde miting yapmak isteyen HDP'li milletvekillerine, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya tarafından 'Öcalan' uyarısı geldi.

"ÖCALAN'IN ADINI DUYMAYACAĞIM"

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin de aralarında yer aldığı milletvekillerini sert bir dille uyarı yapan Çetinkaya, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam, dağıtırım burayı." ifadelerini kullandı.

Gündem 28 Nisan 2018 09:59 HDP'nin milletvekilinden skandal sözler: "Seçimlerde aklınıza Öcalan gelsin"HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Oy kullanırken aklınıza Abdullah Öcalan gelsin" dedi.

Kaynak: ajanslar