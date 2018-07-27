Bünyamin Eroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli ve neden öldü?

Murat Göğebakan'ın şarkılarının bestecisi hayatını kaybetti. İnsanlar şimdi Bünyamin Eroğlu kimdir sorusuna yanıt arıyor. Bünyamin Eroğlu kaç yaşında, nereli ve neden öldü sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Murat Göğebakan şarkılarının ünlü bestecisi olarak tanınan Bünyamin Eroğlu ile ilgili üzücü bir son dakika haberi geldi. Kötü haberler vermesi sebebiyle felaket tellalı olarak adlandırılan Onur Akay, Bünyamin Eroğlu'nun vefat ettiğini duyurdu. Akay, "En yakın arkadaşına kavuştu" başlıklı yazısında Bünyamin Eroğlu'nun vefatını haberini verdi. İnsanlar bu olayın ardından Bünyamin Eroğlu kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Bünyamin Eroğlu nereli, kaç yaşında soruları da merak ediliyor. Onur Akay yazısında Eroğlu'nun neden öldüğünü de belirtti. Bünyamin Eroğlu neden öldü sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

BÜNYAMİN EROĞLU KİMDİR?

Bünyamin Eroğlu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Murat Göğebakan'ın şarkılarını bestelemesiyle tanınan Eroğlu 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnsanlar bu olayın ardından Bünyamin Eroğlu kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Ajans Haber ekibi olarak Bünyamin Eroğlu'nun biyografisini sizler için araştırdık.

İlk bestesini 1970 yılında yapan Bünyamin Eroğlu, sahneye ilk defa Esat Kabaklı ve İlhami Yağcı ile çıktı. 30’a yakın bestesi bulunan Bünyamin Eroğlu’nun şarkıları ünlü isimler ve kendisi tarafından albümlerde okundu.

BÜNYAMİN EROĞLU NEDEN ÖLDÜ?



Usta sanatçının 2 Mart’ta kalp krizi geçirdiğini ve 5 aydır yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, yazısında “Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta” yazarak, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “O hepimizi duygulandıran şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi. Murat Göğebakan’ı meşhur eden şarkıların bestecisi ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nu maalesef kaybettik. Murat Göğebakan’ın okuduğu ‘Vazgeçilmiyor’ isimli unutulmaz şarkının bestecisi Bünyamin Eroğlu, geçtiğimiz 2 Mart tarihinde İstanbul’da kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ve neredeyse 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen ustayı kaybettik.

"MURAT GÖĞEBAKAN'A SELAM SÖYLE BÜYÜK USTA"



Bünyamin Eroğlu, Cuma günü, Cuma namazına müteakip Elazığ İzzetpaşa Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Murat Göğebakan’ın yakın dostlarından olan ve Göğebakan tarafından çok sayıda bestesi okunan Bünyamin Eroğlu, 64 yaşındaydı. “Aşkından olmuşum deli, Sen istersen bitir beni, Düşündükçe bu can seni, Vazgeçilmiyor “ demişti. Mekânın cennet olsun büyük usta, Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AjansHaber