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17 Ağustos 2018 20:21 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018 20:24

Bulgaristan'ın yavaşlığı sınırdaki gurbetçileri bu yıl da bezdirdi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafındaki yavaşlık gurbetçileri her yıl olduğu gibi bu yıl da bezdirdi.

Bulgaristan'ın yavaşlığı sınırdaki gurbetçileri bu yıl da bezdirdi

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı Kapıkule'nin Bulgaristan tarafı yine yavaşlığıyla gündemde.

GURBETÇİLER İSYAN EDİYOR

Kurban Bayramı için tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen ve tatillerini Türkiye'de yaptıktan sonra Avrupa'ya dönen gurbetçi vatandaşlar Bulgaristan sınırındaki yavaşlık nedeniyle saatlerce sıcağın altında beklemek zorunda kalıyor.

Gurbetçilerin Bulgar sınırı çilesi


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Bulgaristan


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