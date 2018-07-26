Bülent Serttaş ve ailesine tehdit şoku: Evden çıkan ilk kişiyi vuracağım

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, Muhlis K. isimli şahsın kendisinden para istediğini ve parayı vermediği için ölümle tehdit ettiğini iddia etti. İfadesine başvurulan Muhlis K., Serttaş'a para verdiğini fakat geri alamadığını kaydetti.

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Serttaş, Muhlis K. isimli şahsın kendisinden para istediğini ve parayı vermediği için ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

''EVDEN ÇIKAN İLK KİŞİYİ VURACAĞIM''

Sabah'ın haberine göre, kendisine gelen "Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" şeklindeki tehdit mesajlarını delil olarak sunan Serttaş'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Muhlis K., Serttaş'a para verdiğini fakat geri alamadığını kaydetti.

İKİ YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından, Muhlis K.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtildi. Savcılıkça, Muhlis K. hakkında, "tehdit" suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Ajanslar