AK Parti'nin milletvekili adayları listesindeki dikkat çeken isim! Ahmet Mücahit Arınç'da aday oldu
YSK'ya verilen resmi listelerde AK Parti'nin milletvekili adayları kesinleşti. Listede yer alan dikkat çekici isimlerden biri de eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç oldu.
AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilmesinin ardından listeler basına yansıdı.
Açıklanan isimler arasında TBMM'nin 22'inci dönem başkanlığını yürüten Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da yer aldı.
İSTANBUL'DAN ADAY
Ahmet Mücahit Arınç, İstanbul 3'üncü bölgeden milletvekili adayı olurken, listede 11'inci sırada yer aldı.
Kaynak: Ajanslar