Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti'den milletvekili adayı oldu!
AK Parti'nin listesinde yer alan dikkat çekici isimlerden biri de eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç oldu.
AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilmesinin ardından listeler basına yansıdı.
Açıklanan isimler arasında TBMM'nin 22'inci dönem başkanlığını yürüten Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'da yer aldı.
Kaynak: ajanslar