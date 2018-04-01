BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 13.00-15.55 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.