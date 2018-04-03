Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin programı sırasında çıkan olayda 9 tutuklama

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 15 şüpheliden 9'u ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüphelinin işlemleri sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliği, şüphelilerden 9'nun ''PKK, KCK, YPG silahı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ SEVK YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında hazırladığı sevk yazısında, üniversitede İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından insani duygularla düzenlenen lokum dağıtımı etkinliği esnasında şüphelilerin, barışçıl bir biçimde etkinlik yapan öğrencilere saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalışmaları neticesinde meydana gelen arbede üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin olay gününde ''Saray savaş, halklar barış istiyor'', ''Savaşa hayır, barış hemen şimdi'', ''Katip AKP, iş birlikçisi ÖSO'', şeklinde slogan attıkları, ''İşgalin, katliamın lokumu olmaz'' ifadesini taşıyan pankart açtıkları ve ''Kürdistan faşizme mezar olacak'', ''Okulumuzda ÖSO'cu istemiyoruz'' yazılı afişleri duvarlara astıkları vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerin ifadesine yer verildi.

''ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ YALAN''

Şüphelilerin söz konusu olaya karışmadıklarını, oradan geçtiklerini söyledikleri anlatılan sevk yazısında, görüntü tespit tutanaklarına göre şüphelilerin suçtan kaçmak için yalan beyanda bulundukları belirtilen sevk yazısında, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi, bu harekatın amacı tek tek anlatılarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik hakkının kullanıldığı ve toplumun tüm kesimleri tarafından bunun desteklendiği vurgulandı.

Sevk yazısında, ''Şüphelilerin PKK, KCK, YPG silahlı terör örgütlerinin genel tavrı ve stratejisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa ve terör ile terörist faaliyetlerle mücadele haklarını kullanan bir devlet değil de bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan, bu suretle gayrimeşru faaliyette bulunan gayrimeşru bir güç olarak gösterme çabası içerisindedirler.'' denildi.

ŞÜPHELİLER, TSK VE TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİ OLARAK LANSE ETMİŞLER''

Şüphelilerin ayrıca "bölgedeki terör örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit kullanmadığını, mazlum olduklarını" uluslararası kamuoyuna sergilemeyi amaçladıkları belirtilen sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

''Bahse konu olaylar bir üniversite içerisinde masum bir öğrenci grup tarafından, masum duygularla gösterilen demokratik tepki olarak gösterilmesi istenmekte ise de asıl amaç bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemlerinin meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir. Şüpheliler organik bağ içerisinde bulundukları terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışırken, gerek TSK gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni itibarsızlaştırmak, tepkisel uluslararası kamuoyu oluşturmak, terör örgütlerinin amacı doğrultusunda toplumda kargaşa yaratmak, barış ve huzur ortamını bozmayı amaçlamaktadır.

Şüphelilerin bu şekilde gerçekleştirmiş oldukları eylem Anayasa'da sınırları ortaya konan düşünce ve ifade özgürlüğü yahut toplantı ve gösteri yapma hakkı kapsamında değerlendirilemez. Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, işgalci, gayrimeşru, şiddet uygulayan bir güç olarak lanse ederek, PKK, KCK, YPG silahlı terör örgütünün ise cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek terör örgütünün propagandasını yaptıkları anlaşılmıştır.''