Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez yanmıyor

Gaziosmanpaşa'da birkaç ay sonra hizmete açılması planlanan 10 katlı hastane binasında 26 Eylül 2011'de de yangın çıktığı öğrenildi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi cayır cayır yandı. Alınan son bilgilere göre hastane çatısında başlayıp tüm binayı saran yangın kontrol altına alındı.

Tahliyelerse hala devam ediyor.

Taksim Eğitim ve Araştırması Hastanesi'de, 2011 yılında hizmete açılmasına birkaç ay kala da yangın çıktığı öğrenildi. 26 Eylül 2011 tarihinde yeralan haber şu şekilde:

''Gaziosmanpaşa'da yapımı devam eden ve birkaç ay sonra hizmete açılması planlanan 10 katlı devlet hastanesi binasında yangın çıktı. Kaynak çalışması sırasında dış cephe malzemesinin tutuşmasıyla çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar yangına geç müdahale edildiği gerekçesiyle itfaiyeye tepki gösterdi.



Yapımı uzun süredir devam eden Karayolları Mahallesi'ndeki devlet hastanesinde hizmete açılmasına birkaç ay kala yangın çıktı. Dış cephe kaplamalarının alev alması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede 10 katlı inşaatın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yoğun duman ve alevlerin kapladığı binaya müdahale eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yangını söndürmekte yetersiz kaldı.



Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yangını söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik araya çevik kuvvet polisinin girmesiyle yatıştı. İtfaiye ve diğer yetkililere tepki gösterdikleri belirtilen birkaç kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Yangın, çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopterlerin havadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi. Bu arada inceleme yapmak üzere olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Erhan Erol, yangının nasıl çıktığını dair inceleme yapıldığını belirtti.



Öte yandan yangının başka bir nedenle çıkmış olma ihtimaline karşı polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemi alan polis, kimseyi yangın bölgesine yaklaştırmadı.



Birkaç ay sonra hizmete açılması planlanan hastane binasında büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi.''

İşte 2011'deki Yangının Görüntüleri

Kaynak: Ajanshaber