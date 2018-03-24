"Bu Tuzağa Sakın Düşmeyin!"

Emekli Cumhuriyet Başsavcısından çok önemli bir uyarı geldi.

Emekli bir Cumhuriyet Başsavcısı başından geçen trajikomik olayı anlattı:

"Dün sabah cep telefonumdan arandım:

-Burası Sigorta kurumu...Muzaffer Candanerle mi görüşüyoruz?

+Evet

-Size vereceğim bilgiler doğruysa lütfen onaylayınız.Dediler

Sonra, tek tek; adresimi,doğum tarihimi, ev tlf.numaramı, medeni halimi, emekli durumumu en önemlisi de kimlik numaramı söylediler. Ben de doğru olduğu için onayladım.Akabinden görüşme şöyle devam etti;

-Şu anda kullandığınız kredi kartı X bankasına ait

+Evet de bütün bunları niçin soruyorsunuz?

-Bakın, anlaşıldığı gibi bütün bilgileriniz doğru.Biz bunları bir poliçeden okuyoruz.İki yıl önce, iki yıllık bir kaza sigortası yaptırmışsınız. Binlercesinde olduğu gibi; ilk yılı kampanya idi. İkinci yılın primini (geçtiğimiz yıldan bahsediyor) ödememişsiniz. Tutarı X kadar.Şimdi bize biraz önce bahsettiğimiz kredi kartı numaranızı verin.Tahsilat yapacağız.

-Peki.Ancak bu defa benim size bir sorum olacak: Emekli olduğumu söylediniz. Nereden emekli olduğumu biliyor musunuz?

+Hayır

-Ben emekli Cumhuriyet Başsavcısıyım.Kart numaramı istiyordunuz.Buna gerek yok, siz bana tam firma unvanınızı ve açık adresinizi veriniz.

+(Cılı bir sesle) Neden?

-Bulunduğunuz şehrin emniyet müdürüne telefon edip, Mali Şube ve Dolandırıcılık Masasından bir karma ekibin adrsinize gelmesini sağlayacağım. Onlara banka hesap numaranızı verin de havale çıkarayım.

Önce "gurk" diye bir yutkunma sesi geldi.Sonrası sessizlik ve telefon kapandı. Ekranda çıkan " 0800"lü numarayı "118 18" "118 80"den sordurdum. Beklediğim gibi; "Kayıt Yok" cevabını aldım.

Kaza sigortası poliçe falan tamamen uydurma. Ancak yukarıda anlatılanlar ayni ile vaki.

Buradan anlıyoruz ki gizli kalması gereken bütün kişisel bilgilerimiz maalesef ortalarda dolaşıyor. Dikkatli ve uyanık olmalıyız."

Kaynak: Ajanslar