Son Dakika!
Bu soruların cevabını kimse bulamıyor!

Bu soruların cevabını kimse bulamıyor!

Buradaki bulmacaları çözebilmek için her detaya ayrı ayrı dikkat etmeniz gerekiyor. İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken, zihin açıcı 6 soru. Giyim mağazasının deneme odasında silahla öldürülmüş halde yerde yatan adamın katili numaralandırılmış kişilerden hangisi? Küçük detaylar katili ele veriyor.
1213
Oyun 26 Nisan 2018 - 15:10

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE