Bu gece Survivor'da kim elendi? 16 Nisan Survivor elemeleri

Survivor 16 Nisan KİM ELENDİ? Eleme Adayları Kim Oldu? Surivor kim elendi sorusu yine bir eleme gününde Survivor fanlarını araştırmaya itti. 16 Nisan akşamı belli olacak Survivor eleme gününde adaya veda edecek isim de belli olacak.

Bu hafta konsey yolunu tutan 3 isim Damla, Hakan ve Cumali isimlerinden birisi Survivor olma hayallerine veda edecek. İşte Survivor 16 nisan kim elendi, adaya veda eden kim, Survivor eleme adayları kimler, Survivor kim gitti sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz..

Survivor kim elendi? Survivor 16 nisan kim elendi, Survivor kim gitti? Survivor eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyunlarında her zamanki üstünlüğünü koruyan ÜNLÜLER ekibi, bu haftaki iletişim ödülü oyununu Gönüllülere kaptırdı. Geçen hafta elenen Nevin Yanıt'tan sonra yine konsey yolunu tutacak isimlerin bu haftaki performanslarına bakarak gidecekleri Survivor 2018, bu akşamki eleme konseyinde yine heyecanlı ve rekabet dolu bir akşam yaşatacak. İşte Survivor 16 nisan Survivor kim elendi, Survivor kim gitti, Survivor adaya kim veda etti Survivor tv8 canlı izleme linki, Survivor kim elendi sorularına cevap bulabileceğiniz tüm detaylar haberimizde...

SON DAKİKA! 15 NİSAN ELEME ADAYI SURVİVOR DAMLA OLDU.

Dizi 16 Nisan 2018 17:07 Survivor'da kim elendi? İşte Survivor adasına veda eden isimSurvivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti ve adaya kim veda etti soruları Google üzerinden en çok aranan kelimeler haline geldi. Peki Survivor'da kim elendi? Reyting rekorları kıran program, Survivor nefes kesecek bir bölümle bu akşam ekrana geliyor.

Survivor Murat'tan şok açıklamalar!

'Beni deliye çevirdi'Survivor Murat oyun sonunda şok açıklamalarda bulundu.

Survivor Murat oyun sonunda şok açıklamarda bulundu. Murat Ceylan, oyun içinde yarışacağı esnada başlama düdüğünü duymayıp yarışa geç çıktı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı'dan devam et işaretine göre oyuna devam eden Murat, çıktığı yarışta oyunu kaybetti.

Çıldırtan gelişme sonrasında Murat Ceylan, şok açıklamarda bulundu. Adada röportaj veren Murat, 'Bu olay beni deliye çevirdi' dedi.

Murat Ceylan'ın düdük sesini duyma olayı başına ikinci kez geldi.