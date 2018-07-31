Bu gece Mars, Dünya'ya en yakın konumuna gelecek

Mars bu gece 15 yılın ardından Dünya’ya olan en yakın konumuna gelecek. Gün batımı ile birlikte görünmeye başlayacak olan kızıl gezegen Mars, çıplak gözle net bir şekilde görülebilecek.

Mars bu gece en yakın konumuna geliyor ve çıplak gözle net bir şekilde görülebilecek. Son yıllarda üzerinde ciddi bir araştırma yapılan ve koloni kurma projeleri ile sürekli gündeme gelen Mars, 2003 yılında buyana Dünya’ya en yakın konumuna gelecek. Çıplak gözle net bir şekilde görülecek olan kızıl gezegenin bu gece üzerindeki dev buzul dağları dahi görülebilecek.

KIZIL GEZEGEN BU GECE GÖRÜLECEK

2003 yılından bu yana Dünya’ya en yakın konuma gelecek olan Mars, bu gece gökyüzüne bakıldığında hiç olmadığı kadar net görülebilecek. Dünya’ya ortalama 80 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars, bu gece 57,6 milyon kilometreye kadar yaklaşacak. Dünya’nın yarı büyüklüğünde olan kızıl gezegenin üzerinde yer alan dev buzul dağları bu konumda iken amatör bir teleskop ile net bir şekilde görüntülenebilecek.

NASA tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Kızıl gezegen gün batımından hemen sonra, güneybatı yönünde yükselecek. Hemen akabinde geçen birkaç saatin ardından gökyüzünde en net görüntüsüne kavuşacak. Çıplak gözle görülecek olan Mars’a amatör bir teleskop yardımı ile bakanlar ise üzerindeki yer alan dev buzul dağlarını dahi görecek.

Kaynak: Ajanslar