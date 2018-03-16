Cia başkanı, Almanya cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir arada...
Fotoğrafaki kişilerin kim olduğu tartışma konusu oldu.... Soldaki kişinin Merkel olduğu biliniyordu ancak yanındakilerin arkadaşı değil ABD Cia bakanı ve İngiltere Başbakanı olduğu iddia ediliyor...
Sosyal medyada hıza yayılan ve tartışma konusu olan fotoğraftaki kişilerin Almanya Cumhurbaşkanı Merkel, Abd Cia başkanı Gina Haspel, İngiltere Başbakanı Theresa May olduğu iddia ediliyor...
Soldaki kişinin Merkel, Ortadaki kişinin Abd Cia Başkanı ve sağdaki kişininde İngiltere Başbakanı olduğu iddia ediliyor...
Fotoğraf sosyal medyada hızla yayılıyor...
Kaynak: AjansHaber
Düzgün Bakar - Fotograftan DNA testi yapılmaz.tamamen alakasız.Tamam bizden gayrisi bize düşmanda bu kadar da paranoya ya gerek yok. Merkelin duruşundan merkel olduğu belli lakin digerlerinin benzerigi yok.
Ali Veli - Vay benim hiç okumayan milletim... Siz Allah bilir nesiller boyu avrupa kraliyet ailelerinin çocuklarının sadece kendi aralarında evlilikler yaptığını da bilmiyorsunuzdur...
Fatih Cihan - İşte bunu görsün muhalif zihniyet... Neyin mücadelesini veriyoruz görün
mehmet günmez - Üst akıl dedikleri bu olsa gerek... Eğerki bu fotoğraf doğru ise sizce tesadüf mü ???