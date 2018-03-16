Cia başkanı, Almanya cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir arada...

Fotoğrafaki kişilerin kim olduğu tartışma konusu oldu.... Soldaki kişinin Merkel olduğu biliniyordu ancak yanındakilerin arkadaşı değil ABD Cia bakanı ve İngiltere Başbakanı olduğu iddia ediliyor...

Sosyal medyada hıza yayılan ve tartışma konusu olan fotoğraftaki kişilerin Almanya Cumhurbaşkanı Merkel, Abd Cia başkanı Gina Haspel, İngiltere Başbakanı Theresa May olduğu iddia ediliyor...

Soldaki kişinin Merkel, Ortadaki kişinin Abd Cia Başkanı ve sağdaki kişininde İngiltere Başbakanı olduğu iddia ediliyor...

Fotoğraf sosyal medyada hızla yayılıyor...

Kaynak: AjansHaber