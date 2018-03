"Bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde, Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diye eleştirenlere, "Biz birliğimizden rahatsız olanları Gezi olaylarından tanırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır ötesi operasyon eleştirilerine, ' 'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var diyen her kişi aslında birliğimizden bütünlüğümüzden geleceğe güvenle bakmamızdan rahatsızlığını dışa vuruyor. Bunlar kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır'' dedi. Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin provokasyonuna isim vermeden değinerek "Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da" dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salonu dolduran partilileri "evinde" görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kuruluşundan bugüne AK Parti Beyoğlu Teşkilatı'nda görev yapmış partililere şükranlarını sunan ve bugün hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, kongrenin Beyoğlu, İstanbul, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından seçimler için yoğun şekilde çalışmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyoğlu 16 Nisan halk oylamasında yüzde 50'lik 'Evet' oranıyla İstanbul ortalamasının eh, eş seviyede kaldıysa da ben buradan tabii çok daha iyi bir netice bekliyordum. Evimiz. Evimizden tabii ki daha fazla oyun gelmesi gerekirdi, bu gelmedi. Ama şimdi diyorum ki hedef inşallah Mart 2019. 2019'da Beyoğlu sandıkları patlatmaya hazır mı? Şimdiden kolları sıvamak gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası birilerinin ısrarla sembolleştirmeye çalıştığı bir yer olmasına rağmen tercihini daima AK Parti'den yana kullanarak adeta herkese ders veren bir ilçemizdir. Beyoğlu bu. Beyoğlu'nda AK Parti bayrağını daha yükseğe çıkaracağınız hususunda sizlere güveniyorum. Çünkü hatırlayın biz burada geçmişi itibarıyla bir şeyler yaşadık. Neydi bu? 89 Beyoğlu Belediye seçimleri. Bizim geçmişimizde hakikaten aslında çıkışımızın başladığı bir yerdi. 89'da oyunlar oynandı ama 94'te bu oyunlar kökünden bozulmuş oldu."

BU OYUNU GÖRDÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde tarihi günler yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız her tecrübe, elde ettiğimiz her başarı, indirdiğimiz her maske, girdiğimiz her in unutmayın karşımızdaki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bize bir kez daha teyit ediyor. 'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim, aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar. Bu tür ifadeler her adımda ülkemizi engellemek, bunu başaramazsa karalamak, ondan da netice alamazsa kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır. Biz bunları nereden tanırız? Taksim'de Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminden tanırız, biz bunları çukur eylemlerinden tanırız. Biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız. Velhasıl biz bunları gözlerinden tanırız, ciğerlerinden tanırız. Türkiye'de 15 yıldır ne yaptıysak bunlara rağmen yaptık. Eğer biz bu vesayete, bu ihanet çetelerine teslim etmiş olsaydık, tek bir adım dahi atamazdık. İşte o zaman Türkiye çevremizde bolca örneği olan o felaket görüntüleriyle gündeme gelen bir ülke durumuna düşerdi. Milletimizle birlikte bu oyunu gördük ve karşımızdaki şer ittifakıyla göğüs göğüse mücadele ede ede hamdolsun bugünlere geldik."

3732 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3732 olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaya ilişkin, "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...' Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da..." dedi. Erdoğan, okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydan bırakmayacağını belirtti.

Erdoğan, CHP'li yöneticilerin Afrin eleştirilerine ilişkin olarak, "CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri o kadar çok yalan, yanlış, iftira dile getiriyorlar ki biz artık takibi bıraktık. Bunlar değil miydi Afrin'e girişimizin doğru olmadığını söyleyen? 'Afrin'e girmek yanlıştır' diyen bunlar değil miydi ama Afrin zaferi ilan edilince bu sefer de utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama. Çünkü bu millet o zaman Osmanlı tokadını bunlara farklı atar." dedi.

Kaynak: AA