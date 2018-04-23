Bu bölgelere 15 gün giriş yasak

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 30 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Eylemler sonucunda vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölgenin, 24 Nisan Salı günü saat 00.01'den 8 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı aktarıldı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA