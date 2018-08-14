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14 Ağustos 2018 12:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2018 12:06

Brunson'un avukatı mahkemeye başvurdu

Rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsine itirazda bulunarak mahkemeye başvurdu.

Brunson'un avukatı mahkemeye başvurdu

Ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson için avukatı ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, Temmuz ayının sonunda da Brunson hakkındaki ev hapsi kararına itiraz etmişti.

Kararı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetmiş ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına oy birliğiyle karar vermişti.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: brunsonavukat


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