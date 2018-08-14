Brunson'un avukatı mahkemeye başvurdu
Rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsine itirazda bulunarak mahkemeye başvurdu.
Ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson için avukatı ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.
KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ
Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, Temmuz ayının sonunda da Brunson hakkındaki ev hapsi kararına itiraz etmişti.
Kararı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetmiş ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına oy birliğiyle karar vermişti.
Kaynak: Ajanslar