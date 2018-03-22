Brüksel Saldırılarının Yıl Dönümünde Asker Sokakta

Brüksel'de 2016 yılında meydana gelen bombalı terör eylemlerinin ikinci yılı. Aradan geçen iki yıla rağmen korku halen devam ediyor, Zaventem Havalimanın'da askerler devriye gezdi.

22 Mart 2016 tarihinde Avrupa, en büyük terör eylemlerinden biriyle karşı karşıya kalmış, DEAŞ Belçika'yı bombalamıştı. Peş peşe meydana gelen bombalı saldırılarda 35'i geçmiş yaralılar da 200'ü bulmuştu.

Saldırının üzerinden tam iki yıl geçti, ancak eylemin korkusu Brüksel'de halen hissediliyor.

ASKER HAVALİMANLARINDA

Brüksel'de meydana gelen terör eylemi en çok Zaventem Havalimanı'nı etkilemişti. İki bombanın art arda patlatılmasıyla havalimanı kana bulanırken, saldırının ikinci yılının anıldığı bugün bile halen korku ilk günkü gibi yaşanıyor.

Zaventem Havalimanı'nda gerçekleştirilen anma törenine kurbanların yakınlarıyla birlikte devlet erkanı da katılım sağladı. Törenin en dikkat çekici kısmı ise saldırıdan hemen sonra sokakları tutan askerlerin Havalimanı'nda devriye gezmesi oldu.

Asker kışladan çıkarak Zaventem Havalimanı'nı olası eylemlere karşı çevreyi ablukaya aldı.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Resmi tören gerçekleştirilen anma törenlerinde duygu yüklü anlar yaşandı. Saldırıları yaşayan ve ailelerini kurban verenler, anma törenlerinde göz yaşlarına boğuldular.





2016'da Belçika’nın başkenti, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi olan Brüksel’de havaalanı ve bir metro istasyonunu hedef alan terör saldırısında en az 35 kişi yaşamını yitirmiş, 17’si ağır olmak üzere 230 kişi yaralandı.

Kaynak: ajanslar