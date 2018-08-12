Brezilyalı efsane hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, İspanya basınında yer alan haberlere göre 41 yaşındaki Ronaldo, tatil için bulunduğu İbiza'da astaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İspanya basınında yer alan haberlere göre 41 yaşındaki Ronaldo, tatil için bulunduğu İbiza'da zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

AÇIKLAMA YAPTI

Ronaldo ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Her şey kontrol altında. Yarın hastaneden çıkacağım ve evime döneceğim. Mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

2002 FIFA DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI OLMUŞTU

Futbol dünyasının en iyi isimleri arasında gösterilen ve forma giydiği Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan gibi önemli takımlarda birçok kupa kazanan Ronaldo, Brezilya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaştığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.