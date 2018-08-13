Brezilya'da kocasından şiddet gören kadın intihar etti

Brezilya'da asansörde eşinin şiddetine uğrayan ardından da beşinci kattan düşerek hayatını yitiren kadının görüntülerine ulaşıldı.

Profesör olduğu iddia edilen Luis Felipe Manvailer, avukat eşi Tatiane Spitzer'i dövdükten sonra asansöre bindirdiği ve ardından da kadının beşinci kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı.





ASANSÖRE BULAŞAN KANI DA TEMİZLEDİ



Beşinci kattan düşerek yaşamını yitiren kadının asansöre bindiriliş anı da bu görüntülerde yer aldı. Hatta kaydedilen görüntülerde adamın asansör bulaşan kanı temizlediği de görülüyor.

GÖSTERİ DÜZENLENDİ



Brezilya'nın gündemine bomba gibi düşen video, bir anda gündeme oturdu. Avukatlar birliğinin çağrısına uyan yüzlerce insan, beyaz elbiseler giyinerek Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da gösteri düzenledi.

KADIN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ



Görüntülerde açıkça şiddet uyguladığı görülen Manvailer, Spitzer'i camdan aşağı atmakla suçlanıyor. Katil zanlısı Manvailer ise ifadesinde eşini camdan aşağı itmediğini, kendisinin atlayarak intihar ettiğini söyledi.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Soruşturmada görüşleri alınan uzman psikologlar, Manvailer'in olay gecesine ait olayları hatırlamadığını belirtti. Brezilya polisiyse soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Ajanslar