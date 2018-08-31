Brezilya'da kızamık salgını! 7 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığı yıl başından itibaren bin 500 kişinin kızamık hastalığına yakalandığını açıkladı. Şu ana kadar 7 kişini ise kızamık nedeni ile yaşamanı yitirdiğini bildirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, geçen hafta salgını önlemek için başlattığı 1-5 yaş arası çocukların aşı olmasını öngören programa katılımın düşük kaldığı, 4,1 milyon çocuğun aşısının yapılamadığını duyurmuştu.



7 KİŞİ KIZAMIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Salgının, en çok Venezuela sınırındaki Roraima ve Amazonas eyaletlerinde görüldüğü belirtiliyor.

Venezuela'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksadığı, bir milyondan fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor.

Kaynak: Ajanslar