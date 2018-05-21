Breaking Bad'in 6. sezonu olacak mı? 6. sezon çekimleri başladı mı?

Dizinin hayranları Breaking Bad'in 6. sezonu olacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki merakla beklenen 6. sezon çekimleri başladı mı?

Breaking Bad dizisi 29 Eylül 2013'te yayınlanan bölümle muhteşem bir final ile izleyicileriyle vedalaşmıştı. Final yapmasına rağmen hayranları hala Breaking Bad'in başlamasını istiyor. Fenomen dizinin takipçileri Breaking Bad 6. sezonu olacak mı sorusuna yanıt bekliyor. Belirli aralıklarla internette ve basında Breaking Bad'in tekrar başlayacağına dair haberler çıkıyor. Bu haberler izleyicileri daha da meraklandırmaya devam ediyor. İzleyiciler Breaking Bad 6. sezon çekimleri başladı mı sorusunu sıkça soruyor. Diziyle ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BREAKİNG BAD'İN 6. SEZONU OLACAK MI?

2013'te final yapan Breaking Bad uzun bir süre gündemden düşmemişti. Dünyanın birçok yerinde izleyici kitlesine sahip diziyle ilgili izleyiciler Breaking Bad'in 6. sezonu olacak mı sorusunu sıkça sormaya başlamıştı. İnternette yayılan bir kısım sahte haberler dizinin çıkacağını müjdelemişti. Dizinin yapımcısından ve senaristinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

SAHTE HABERLER İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRDI

Son çıkan sahte 6. sezon haberinin içeriğine göre bu sefer beklenen açıklama dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'dan gelmişti. NBC News'a katılan Gilligan'ın "Walter White ölmedi, Breaking Bad de devam edecek. Bunu aylarca gizli tuttuk. Artık söyleyebiliriz. Altıncı sezon geliyor. Breaking Bad'den fazla uzaklaşamadım. Bu geri dönüş daha fazla para kazanmak için ya da beşinci sezonla yaptığımız şahane finali mahvetmek için değil. Breaking Bad'deki karakterlerle o kadar ilgiliyim ki, Better Call Saul'un dışında da onları yazmaya geri döneceğimi düşünüyordum. Bir kıvılcıma ihtiyacım vardı, hikayeyi devam ettirecek bir şeye..." sözlerini sarf ettiğini söyleniyordu.

BREAKİNG BAD KONUSU

Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston), maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin işine girer.

Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. "Şimdiye dek, namusum ve şerefim ile dürüst bir insan olarak yaşadım, ancak kanserden başka bir sonuç elde edemedim." şeklinde düşünen Walter White'ın bundan sonraki geleceği, yaşanan olay örgüsüyle birlikte sadece kendisini ve ailesini değil, beraberinde tanıdığı tanımadığı herkesin geleceğini değiştirecektir. Breaking Bad Albuquerque,New Mexico'da çekilmiştir.

Kaynak: AjansHaber