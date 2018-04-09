Bozdağ: Türkiye Afrin'de işgalci değildir

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor...

Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana 4 bin 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir.

DOĞU GUTA'DAKİ KİMYASAL SALDIRI

Suriye yönetimi daha önce yine kimyasal silah kullanmıştı, yine dünya ayağa kalkmıştı. Soruşturuldu ama sonuç çıkmadı.

Türkiye, son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor.

ULUSLARARASI TOPLUM BİRLİKTE HAREKET ETMELİ, AKSİ HALDE BAŞKA SORUNLAR ÇIKAR

Sayın Trump'ın konuyla ilgili açıklamaları oldu, başka açıklamalar da yapıldı. Uluslararası toplum burada birlikte hareket etmelidir. Aksi halde farklı sonuçlar da çıkabilir.

Kaynak: AA