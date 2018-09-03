Boz ayıyı öldürüp uçurumdan atan şahsa 17 bin lira ceza kesildi

Gümüşhane'de koruma altında olan genç boz ayıyı öldürdükten sonra iple bağlayarak sürükleyip uçurumdan atan adama 17 bin 455 lira cezası kesildi.

Gümüşhane’de koruma altında olan genç boz ayıyı öldüren şahsa 17 bin 455 lira para cezası kesildi. Genç ayıyı vuran şahsın öldürdükten sonra ayının ayaklarını telle bağlayıp çekerek uçurumdan aşağı attığı belirlendi.

TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, 1-2 yaşlarında olduğu değerlendirilen koruma altındaki genç bir boz ayının vurularak öldürüldüğüne yönelik Jandarma ekiplerine yapılan ihbarın ardından yapılan çalışma sonucu ayıyı vuran şahıs tespit edildi. Olay yerine giden Jandarma ve Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak incelemede ayının tüfekle ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

17 BİN 455 TL PARA CEZASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda ayıyı vuran şahıs tespit edilerek şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bin 455 TL idari para cezası ve 16 bin TL tazminat olmak üzere toplamda 17 bin 455 TL para cezası uygulandı.

Genç ayıyı vuran şahsın öldürdükten sonra ayının ayaklarını telle bağlayıp çekerek uçurumdan aşağı attığı belirlendi.

Kaynak: Ajanslar