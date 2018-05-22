Boyun ağrısı nasıl geçer?

Özellikle masabaşı çalışanlarının muzdarip olduğu boyun ağrısı nasıl geçer? Haberimizde...

Boyun ağrıları özellikle masabaşı işlerinde çalışanların korkulu rüyası. Uzun mesai saatlerinin devamına hareketsiz kalan vücudun en çok etkilenen bölgesi boyundur. Sadece masabaşı işinde çalışanların değil, yanlış hereket yapıp boyun kaslarını zedeleyen insanlarında çok çektiği bir ağrı çeşididir. Soğuk havalardan hemen etkilenen insanlar da bu ağrılardan nasibini alır. Peki bu boyun ağrıları nasıl geçer? Haberimizde....

Boyun ağrısı nasıl geçer?

Otururken ve ayakta dururken değil, aynı zamanda hareket halindeyken de duruşunuzu düzeltmeniz, boyun ağrı ve sertleşmesini engelleyebilir. Dik oturun, göğsünüzü şişirin, çenenizi hafif bir şekilde eğin ve başınızı kulaklarınızı omzunuza değdirecekmiş gibi yapın. Kaslarınızın gerildiğini ve sertleştiğini hissettiğinizde, meşgul olduğunuz işe ara verip dinlenin. Boynunuza masaj yapın, başınızı döndürün ve derin bir şekilde nefes alıp verin.

Zeytin, nane, lavanta, fesleğen ve servi yağlarından hazırlanan karışım boyna masaj yaparak sürülür. Ardından masaj yapılan bölgeye, ütü ile ısıtılan temiz bir havlu koyulmalıdır.

Uzakdoğu'da sıklıkla kullanılan akupunktur da boyun ağrısına iyi gelen doğal yöntemlerden biridir. Vücudun belli sinir noktalarına batırılan akupunktur iğnelerinin kan ve lenf dolaşımını iyileştirme özelliği vardır.

Boyun ağrısı genellikle kas dokularının veya liflerinin zedelenmesiyle ortaya çıkar. Bu durumda kasları dinlendirmek ve gevşetmek yapılabileceklerin en başında gelir. Kasları dinlendirmek için kendinize sert bir yatak seçmelisiniz.

Sert bir yatağın yanı sıra ince ve çok yumuşak olmayan bir yastıkta seçmeniz yararınıza olacaktır.

Bir diğer tedavi yöntemi ise, el yüz havlusunu sıcak su ile ıslatıp boyna sarmaktır. Suyun ısısı boyun kaslarının gerginliğini azaltır. Aynı şekilde sıcak su torbası da kullanabilirsiniz. Kasların sıkışıklığı azalacağı için boyun hareketlerini daha rahat yaparsınız.

Tedavi yöntemleri bireye göre farklılık gösterebilir. Bazı bireylere sıcak kompres iyi gelirken bazı bireylere soğuk kompres iyi gelir. Bu noktada birey kendi tedavi yöntemini kendi belirlemesi ve keşfetmesi gerekir. Uygulanan iki kompleks yöntemi de en az 20 dakika aralıklarla en fazla 2 saat uygulanmalıdır. Bu yöntemlerin faydası görülmez ise; muhtemel bir fıtık belirtisine karşı hekime başvurulması gerekir. Masabaşı çalışanlarının ise oturuş pozisyonundaki değişiklikler ağrının giderilmesine yardımcı olabilir.

Peki boyun ağrıları neden olur?

Boyun ağrılarının başlıca nedenleri arasında; yanlış oturma, boynu uzun süre hareket ettirmeme,sürekli aynı hizaya tekrar eden açıdan bakma, kas sıkışması, doku zedelenmesi, boğaz rahatsızlıkları, baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrıları, yanlış hareket, boyun kaslarını fazla zorlamak, sinüzit, boyun kemiklerinde kireçlenme, boynun kuru soğuk rüzgara yele maruz kalması, stresli olmak, depresyon, kasvetli ve kapalı havalar, boyun düzleşmesine bağlı boyun ağrıması gibi sebepler olabilir. Birey bu nedenlerden birini keşfedip üzerine gittiğinde ve tedavi yöntemlerini denediğinde ağrılar ortadan kalkabilir.

Kaynak: ajanslar