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29 Nisan 2018 14:42 | Son Güncelleme: 29 Nisan 2018 14:50

Boynu bükükler çok çekti! Uzlaşma sağlanamayınca geri dönüyorlar

Gazetecilerle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler" dedi.

Boynu bükükler çok çekti! Uzlaşma sağlanamayınca geri dönüyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler." dedi.

İYİ Parti'ye geçen şu isimlerin CHP'ye kısa sürede dönmesi bekleniyor:

1. Burcu Köksal                    Afyonkarahisar

2. Mustafa Tuncer                 Amasya

3. Nihat Yeşil                         Ankara

4. Hüseyin Yıldız                   Aydın

5. Ahmet Akın                         Balıkesir

6. Mehmet Göker                    Burdur

7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu  Bursa

8. Erkan Aydın                         Bursa

9. Tufan Köse                           Çorum

10. Okan Gaytancıoğlu             Edirne

11. Tacettin Bayır                       İzmir

12. Çetin Arık                             Kayseri

13. Fatma Kaplan Hürriyet         Kocaeli

14. Ömer Fethi Gürer                 Niğde

15. Ünal Demirtaş                      Zonguldak


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: CHP15 MilletveliliİYİ Parti


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