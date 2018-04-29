Boynu bükükler çok çekti! Uzlaşma sağlanamayınca geri dönüyorlar
Gazetecilerle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler." dedi.
İYİ Parti'ye geçen şu isimlerin CHP'ye kısa sürede dönmesi bekleniyor:
1. Burcu Köksal Afyonkarahisar
2. Mustafa Tuncer Amasya
3. Nihat Yeşil Ankara
4. Hüseyin Yıldız Aydın
5. Ahmet Akın Balıkesir
6. Mehmet Göker Burdur
7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa
8. Erkan Aydın Bursa
9. Tufan Köse Çorum
10. Okan Gaytancıoğlu Edirne
11. Tacettin Bayır İzmir
12. Çetin Arık Kayseri
13. Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli
14. Ömer Fethi Gürer Niğde
15. Ünal Demirtaş Zonguldak
Kaynak: Ajanslar