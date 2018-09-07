Böylesi görülmedi! Devletten para ve fidan alıp tarım yapmıyor

Fidan dikip, tarım yapacağı koşuluyla devletin fonundan para desteği alan bir kişinin, fidanları dikmek yerine toprağa gömmesi sosyal medyada 'hainlik' olarak yorumlandı.

Devlet hazırladığı tarım destekleme fonu ile çiftçilere büyük bir destek veriyor. Birçok çiftçibu fondan aldığı yardımla işlerini büyütüp hem kendisi için fayda sağlıyor hem de Türkiye'de gittikçe azalan tarıma katkı sağlıyor.

Sosyal medyada son günlerde ilgi çeken bir videoda, bu fondan aldığı para desteğiyle fidan dikip tarım yapması gereken bir kişinin, devletten aldığı fidanları toprağa gömüp 'parayı da cebe attığı' iddia ediliyor.

Kaynak: Ajanslar