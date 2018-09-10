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10 Eylül 2018 10:39 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2018 10:43

Bostancı'da denize çakılan helikopterin enkazı denizden çıkarıldı

Bostancı'da denize çakılan ve iş adamı Halil Ünver'in yaşamını yitirmesine neden olan kazanın ayrıntıları inceleniyor.

Bostancı'da denize çakılan helikopterin enkazı denizden çıkarıldı

Bostancı'da geçtiğimiz günlerde iş adamı Halil Ünver'in hayatını kaybettiği, pilotun ise yaralandığı helikopter  kazasının ardından helikopterin enkazı denizden çıkarıldı.

Bostancı'da denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı

KAZANIN BOYUTU GÖRÜNTÜLENDİ

Çıkarılan helikopterin görüntüsü kazanın boyutunu gözler önüne serdi.Bostancı'da geçtiğimiz perşembe günü iş adamı Halil Ünver'in hayatının kaybettiği, pilotun da yaralandığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bostancı'da denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı

DENİZDEN ÇIKARILDI

Helikopterin enkazı yaklaşık üç gün gün süren çalışmanın ardından cumartesi sabaha karşı denizden çıkarıldı.

Teknik dalgıç denizcilik tarafından yapılan operasyonla yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucu çıkartılan enkaz şirket hangarına gönderildi.

Bostancı'da denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı

KAZANIN NASIL OLDUĞU İNCELEMEDEN SONRA ORTAYA ÇIKACAK

Helikopterin ikiye bölündüğü görülürken, kazanın nasıl olduğu yapılan inceleme sonrası ortaya çıkacak.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: BostancıHelikopter


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