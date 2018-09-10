Bostancı'da denize çakılan helikopterin enkazı denizden çıkarıldı

Bostancı'da denize çakılan ve iş adamı Halil Ünver'in yaşamını yitirmesine neden olan kazanın ayrıntıları inceleniyor.

Bostancı'da geçtiğimiz günlerde iş adamı Halil Ünver'in hayatını kaybettiği, pilotun ise yaralandığı helikopter kazasının ardından helikopterin enkazı denizden çıkarıldı.

KAZANIN BOYUTU GÖRÜNTÜLENDİ





Çıkarılan helikopterin görüntüsü kazanın boyutunu gözler önüne serdi.Bostancı'da geçtiğimiz perşembe günü iş adamı Halil Ünver'in hayatının kaybettiği, pilotun da yaralandığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DENİZDEN ÇIKARILDI





Helikopterin enkazı yaklaşık üç gün gün süren çalışmanın ardından cumartesi sabaha karşı denizden çıkarıldı.

Teknik dalgıç denizcilik tarafından yapılan operasyonla yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucu çıkartılan enkaz şirket hangarına gönderildi.

KAZANIN NASIL OLDUĞU İNCELEMEDEN SONRA ORTAYA ÇIKACAK





Helikopterin ikiye bölündüğü görülürken, kazanın nasıl olduğu yapılan inceleme sonrası ortaya çıkacak.

Kaynak: Ajanslar